Prefeitura reduz restrições em Rondonópolis e autoriza comércio até as 22 horas

A partir de agora os estabelecimentos restaurantes, bares, lanchonetes e similares poderão funcionar até as 22 horas em Rondonópolis. A ampliação do horário faz parte das mudanças anunciadas no início da noite de hoje (22) pela Prefeitura de Rondonópolis após reunião do Comitê de Gestão de Crise. A medida atende reivindicação do setor, que há semanas vinha reclamando dos prejuízos causados pelas limitações ao funcionamento no período da noite.

Além da autorização para funcionarem até as 22 horas de segunda a sábado, os estabelecimentos poderão abrir no domingo até as 15 horas. Os atendimentos feitos pelos sistemas de drive-thru (no veículo), delivery (entrega em casa) e ‘pegue-leve’ estão permitidos até às 23h59.

Também foi mantida a autorização para a venda e consumo de bebidas nos estabelecimentos, desde que respeitadas as normas sanitárias e a ocupação máxima não superior a 30% da capacidade.

As igrejas e templos podem funcionar normalmente de segunda a domingo das 05 às 22 horas. O mesmo vale para os mercados, hipermercados, peixarias e estabelecimentos que comercializam hortifrutigranjeiros

Outra mudança foi a redução do período do chamado ‘toque de recolher’. Ao invés de começar as 21 horas, a proibição da circulação de pessoas fica limitada começará às 23 até 05 da manhã. Neste período só será permitido trânsito de pessoas que atuam em atividades essenciais ou que comprovarem a necessidade – por exemplo para aquisição de medicamentos ou busca de socorro médico.

Permanecem as proibições para a realização de festas e eventos com a utilização de som mecânico. O uso de áreas de lazer será permitido, desde que de forma individual – sem aglomeração.

PONDERAÇÃO

O prefeito José Carlos do Pátio destacou que as medidas seguem orientações técnicas e foram possíveis graças a redução do nível de risco do município. “Continuamos na classificação de risco ‘alto’, mas muito próximo do nível moderado. Estamos num momento de equilíbrio, com menor demanda por UTIs, redução de casos novos e internações. Mas é preciso cuidar para não retroceder”, alertou.

“A sociedade precisa ser mais ponderada, manter o distanciamento, voltar pra casa mais cedo, usar máscara e não promover aglomerações. Se houver aumento de casos o nível de risco volta a subir e teremos de retomar as restrições”, completou o prefeito.

José Carlos do Pátio também apontou os avanços na campanha de vacinação e a abertura de novos leitos hospitalares como fatores que propiciaram a flexibilização das restrições no município.