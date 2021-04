Prefeitura de Rondonópolis vai inaugurar hoje mais 10 leitos de UTI

A Prefeitura de Rondonópolis vai inaugurar hoje (30) mais 10 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no Hospital Municipal dr. Antonio Muniz. Eles serão destinados exclusivamente ao tratamento de moradores do município com sintomas graves de Covid-19 e devem começar a receber pacientes ainda nesta sexta-feira.

Os preparativos para a inauguração foram finalizados ontem (29), quando houve também os testes em respiradores e outros equipamentos. Com estes novos leitos a Prefeitura vai dobrar a oferta de UTIs custeadas com recursos do próprio município, que já havia inaugurado outros 10 leitos no mês passado.

“Está tudo pronto. Os equipamentos estão funcionando corretamente, há insumos e já foi contratada uma nova equipe para cuidar desses leitos, conforme determina o protocolo do Ministério da Saúde. Assim que o prefeito autorizar, os leitos já estarão disponíveis para a Central de Regulação”, disse a vereadora e presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, Marildes Ferreira.

A vereadora está acompanhando o processo desde o início e avalia que o novo reforço vai melhorar a condição geral do município, beneficiando também as cidades vizinhas.

“É importante dizer que mesmo sendo leitos exclusivos para pacientes de Rondonópolis, esse investimento vai beneficiar toda a região, pois vai folgar bastante para os outros municípios conseguirem vagas na Santa Casa e no Hospital Regional”, destaca.

A inauguração dos novos leitos está agendada para ocorrer ainda na manhã de hoje, em um evento com a presença do prefeito José Carlos do Pátio na sede do Hospital Municipal Dr. Antonio Muniz.

APOIO

A vereadora também ressaltou o apoio da Câmara Municipal as ações visando reforçar a estrutura da rede pública de Saúde em Rondonópolis. Segundo ela, os vereadores têm atuado com agilidade na análise e aprovação de todas as matérias envolvendo investimentos na área.

“Nesta semana e na semana passada autorizamos a liberação de créditos suplementares, com recursos do superávit do ano passado. Essas autorizações foram fundamentais para concluir a rede de oxigênio no Hospital Municipal e também para a compra de mais medicamentos e insumos para sedação”, explicou.

Conforme o boletim divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, Rondonópolis tem hoje 15 leitos de UTIs disponíveis na rede pública (ocupação de 75%), enquanto a rede privada continua com lotação máxima.

O município tem atualmente 904 casos ativos de Covid-19 e 679 rondonopolitanos já morreram desde o início da pandemia.