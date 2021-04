Prefeitura suspende vacinação programada para este fim de semana em Rondonópolis

O não recebimento dos lotes de vacinas contra a Covid-19 fez com que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) suspendesse a vacinação de idosos em 1ª dose com idades entre 60 e 59 anos, programada para acontecer neste fim de semana.

O motivo da interrupção, foi a falta do reforço de vacinas que deveriam chegar ao município e não chegaram. Conforme o responsável pelo departamento de Saúde Coletiva, Paulo Padin, as vacinas acabaram, tanto da 1 ª dose que seriam usadas nas pessoas com 60 e 59 anos; quanto da 2ª dose para as outras faixas etárias.

Ainda conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde, previsão é de que a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES-MT) envie os lotes até a próxima segunda-feira (26) para que o processo de vacinação/imunização possa ser retomado já na terça (27).

Em relação a preocupação das pessoas quanto ao prazo estipulado de 15 a 28 dias entre a 1ª dose e a 2ª dose, existe uma janela de segurança de alguns dias a mais, e que não compromete a qualidade da imunização.

Paulo Padin, tranquiliza a população garantindo que todos os idosos que já tomaram a 1ª dose serão imunizados com a 2ª dose. E citou inclusive um exemplo: “os idosos de 68 anos acima que já tomaram a 1ª dose e não tomaram a 2ª dose, poderão ser vacinados nos postos de saúde regulares. Todos devem ficar tranquilos, porque haverá vacina para todo mundo. Ninguém vai ficar sem se vacinar”, garantiu.

Lembrando que o processo de vacinação/imunização deverá seguir na próxima semana no modelo ‘Drive Thru’ no Estádio Lutero Lopes, na Escola Estadual Pindorama, e no Centro Cultural José Sobrinho (no Monte Líbano), entre outros.

A SMS salienta que segue com a campanha de vacinação contra a Covid-19 de acordo com as doses que recebe do Ministério da Saúde, via SES-MT.

RESPOSTA

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) informou que o município de Rondonópolis já retirou todas as doses de vacinas contra a Covid-19 destinadas à cidade. Nesta sexta-feira (23), Mato Grosso recebeu mais 50,8 mil doses, que serão pactuadas e disponibilizadas aos municípios neste sábado (24.04).