Presidente diz que AL pode funcionar como posto de vacinação na Capital

O presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi (PSB), afirmou que já colocou o prédio do Legislativo à disposição da prefeitura de Cuiabá-MT como ponto de vacinação para a Covid-19.

Atualmente, o Município realiza a imunização somente no posto instalado no Centro de Eventos do Pantanal.

A resistência em não descentralizar os locais de vacinação vêm sendo motivo de críticas à administração, especialmente porque, nas últimas semanas, o Centro de Eventos registrou aglomerações e filas – também no método drive-thru.

“Colocamos a Assembleia à disposição do prefeito Emanuel, da secretária Ozenira Félix. Se a prefeitura de Cuiabá entender e quiser usar o espaço da AL, os profissionais da nossa área de Saúde estarão aptos”, disse Russi.

Ainda segundo ele, já foi oferecido ao Município também as tendas e outras estruturas necessárias a montagem de mais um polo de vacinação.

“Também coloquei nossa estrutura à disposição do secretário de Estado, Gilberto Figueiredo, para atender a vacinação das forças de segurança. O maior contingente das forças de segurança do Estado é de Cuiabá, então, o prédio da Assembleia pode ser usado neste processo também”.

Russi disse, por fim, que a considerar este momento de pandemia e grave crise sanitária, os deputados também poderão ajudar os municípios do interior do Estado com recursos financeiros para agilizar o processo de vacinação.