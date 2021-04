Presidente dos EUA anuncia vacinação para todos a partir de 16 anos

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou nesta segunda-feira (19) que a vacinação contra covid-19 está aberta para todos os cidadãos maiores de 16 anos.

O país, que é o mais atingido pela pandemia tanto em número de infecções (31,7 milhões) como de mortes (567 mil), segundo os dados da Universidade Johns Hopkins, também é o que mais aplicou doses de vacinas (131,25 milhões), de acordo com o Our World In Data, da Universidade de Oxford.

Em um tuíte publicado na tarde desta segunda, Biden tentou estimular as pessoas a se imunizarem. “Todos as pessoas com mais de 16 anos nos EUA têm direito à vacina hoje. Vão lá, pessoal (tradução livre)”, escreveu ele.

Nos EUA, 50,4% dos maiores de 18 anos já receberam pelo menos uma dose de vacina anticovid e cerca de 32,5% dessa população já estão totalmente imunizados. Na população com mais de 65 anos, essa cifra já chega a 65,9%.