Presidente sanciona projeto que vai agilizar contratações na UFR

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, sem vetos, a Lei Complementar 173, que permite a contratação de pessoal por cinco universidades federais e pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). A lei, publicada hoje (15) no Diário Oficial da União, é originária de um projeto apresentado pelos senadores Wellingon Fagundes (PL-MT) e Weverton Rocha (PDT-MA), e cria as condições para agilizar a estruturação da Universidade Federal de Rondonópolis.

A sanção presidencial modificou a lei do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (Lei Complementar 173/2020), excluindo a Ebserh e as universidades de Catalão e Jataí (Goiás), Rondonópolis (Mato Grosso), Delta do Parnaíba (Piauí) e norte do Tocantins da regra que proíbe a admissão de servidores públicos até o fim de 2021.

“Com esta mudança vamos permitir o funcionamento pleno das novas universidades, como a UFR, e também dos hospitais universitários. As pessoas que passaram no concurso poderão ser chamadas para reforçar estas instituições’, destacou Wellington Fagundes

O senador também chama a atenção para a importância destas mudanças nas ações visando enfrentar a pandemia de Covid-19. “Além de prestar um atendimento de qualidade, os hospitais universitários fazem ensino e pesquisas que podem ajudar na descoberta de novas formas de tratar e curar doenças. E, sem dúvida, temos urgência na qualificação e formação de mais profissionais da saúde em todo o país”, ressalta.

NÚMEROS

Quando o projeto foi apresentado, os autores já apontavam na justificação a necessidade de urgência no preenchimento das vagas. Eles levantaram que o conjunto das Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) apresenta 3.345 vagas de docência e 3.417 de cargos técnico-administrativos que precisavam ser ocupados “com celeridade para não ocorrer prejuízo aos alunos e nem à sociedade, principalmente quando se trata de docentes atuando em hospitais”.

As universidades citadas no projeto foram criadas em 2018 e 2019 pelo desmembramento de outras instituições e as restrições da LC 173/2020 impediam a implantação de sua estrutura administrativa e acadêmica.

A Ebserh é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Educação e presta serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico aos hospitais das universidades federais.