Presos idosos da Mata Grande são vacinados contra Covid-19

Os detentos com mais de 60 anos, custodiados na Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa, a “Mata Grande”, em Rondonópolis, foram vacinados contra a Covid-19. Ao todo, 22 presos da unidade prisional receberam a primeira dose do imunizante Coronavac/Butantã no último dia 20 de abril.

A vacinação dos detentos, que foi realizada no Ambulatório de Saúde da unidade prisional, atendeu ao pedido do Ministério Público Estadual de Mato Grosso (MP/MT) e da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (DPE-MT), que solicitou à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Rondonópolis para observar os direitos dos detentos.

“A privação de liberdade não pode representar a perda dos demais direitos. Não são apenas presos, elas também são idosos, com direito a vacinação”, comentou a técnica da Vigilância Epidemiológica, a enfermeira Cibely Carvalho.

Outros detentos da unidade devem ser vacinados quando avançar a imunização contra a doença causada pelo novo coronavírus para outras fases do Plano Nacional de Imunização (PNI). Os detentos em geral estão previstos para receber a primeira dose na fase 4 do PNI.

Além dos detentos com mais de 60 anos, trabalhadores da unidade penal de Rondonópolis já receberam, juntamente com os profissionais das forças de segurança do município, a primeira dose do imunizante contra a Covid-19.