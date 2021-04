Cinco presos em Rondonópolis conquistam vagas em universidades públicas

Cinco detentos que cumprem pena em Rondonópolis (MT) foram aprovados na 1ª chamada do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) de 2021, sistema do Ministério da Educação que usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para entrada em graduações e cursos técnicos públicos. Quatro dos aprovados cumprem pena na Penitenciária da Mata Grande e uma na Cadeia Feminina de Rondonópolis.

Em todo o Estado de Mato Grosso (MT), dezesseis presos foram aprovados. Eles fizeram o Enem para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem/PPL).

Seis detentos cumprem pena no Centro de Ressocialização de Cuiabá, um na Cadeia Pública do Capão Grande, três estão na Cadeia Pública de Santo Antônio de Leverger e um na Cadeia Pública de Diamantino.

Dos novos estudantes de ensino superior, nove conquistaram as vagas na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), seis na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) e um na Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat).

Três conquistaram a vaga em engenharia florestal, um em engenharia mecânica, dois em engenharia agrícola e ambiental, um em zootecnia, três em física, um em ciências econômicas, um em matemática, um em administração, dois em letras e um em educação física.

DETENTOS NA UNIVERSIDADE

Atualmente 26 pessoas privadas de liberdade cursam curso superior no Estado, mesmo cumprindo pena em regime fechado nas unidades penais.

Para ter acesso às aulas, a família, por meio dos defensores e advogados, solicitam a saída para estudarem presencialmente nas universidades. Cabendo ao juiz decidir se acata ou não a solicitação.

Em alguns casos, os estudantes colocam a tornozeleira para ir à universidade. Mas na maioria das situações, o recuperando está perto da progressão e o juiz libera para prisão domiciliar com uso de tornozeleira.

Há 31 recuperandos com nível superior de Cuiabá e de Rondonópolis aprovados e matriculados no curso de extensão para que possam se preparar ao mestrado acadêmico.

Também serão destinadas 20 vagas aos servidores do Sistema Penitenciário para que possam concorrer a vagas em programa de mestrado.