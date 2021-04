PRF apreende quase 50 kg de pasta base de cocaína

Um homem de 35 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (21) no posto 201, em Rondonópolis, com quase 50 kg de pasta base de cocaína escondida no carro que ele dirigia. O suspeito falou aos policiais que estava seguindo para a cidade para procurar emprego.

De acordo com a PRF, o carro foi parado em uma abordagem de rotina. Desconfiados das respostas, eles iniciaram a revista e sentiram cheiro da droga.

O entorpecente estava escondido embaixo dos bancos, em um compartimento escondido. Ele será encaminhado à Polícia Federal e deverá responder por tráfico interestadual de drogas, já que o material seria entregue em São Paulo.

O suspeito receberia R$ 5 mil pelo transporte da droga.

VEJA O VIDEO: