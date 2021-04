‘Não há o que comemorar’, diz prefeito de Primavera sobre nova classificação

O prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolin (MDB), disse que a redução do nível de risco para a Covid-19 no município foi uma boa notícia, mas que ainda é cedo para comemoração. Ele atribuiu os avanços ao aumento de leitos de UTIs e também às ações implementadas pelo município visando conter a pandemia. As informações foram prestadas em entrevista exclusiva ao portal AGORAMT.

Conforme Bortolin, a Prefeitura e os moradores devem manter a serenidade e persistir com os cuidados, para evitar problemas à Saúde Pública e à Economia no município.

“Não tem o que se comemorar, até porque o cenário é caótico. Todo o sistema (de Saúde) está sobrecarregado. Mas acreditamos que estamos caminhando na direção correta”.

“Estamos buscando uma linha tênue que envolve a prevenção, a estrutura para o atendimento aos pacientes com Covid e também as condições econômicas. Além de evitar de perdas em decorrência da doença, precisamos cuidar para não ter uma grande onda de desemprego”, ressalta Bortolin.

Primavera do Leste tem hoje 39 leitos de UTI destinados às pessoas com Covid-19, nove deles na rede privada e 30 para pacientes do SUS. Além de ter reforçado essa estrutura nos últimos meses, a Prefeitura informa que adotou medidas sanitárias mais rígidas e outras políticas públicas de Saúde.

“Temos um sistema que busca identificar as pessoas com sintomas e providenciar o isolamento rapidamente, para evitar que o vírus se propague. Foram estas medidas que possibilitaram que Primavera saísse do risco ‘Muito Alto’ sem a necessidade de recorrer em nenhum momento ao lockdown”, explicou.

O município já havia flexibilizado o funcionamento das atividades comerciais e, por isso, a Prefeitura dispensou a edição de um novo decreto municipal. “Vamos manter as medidas que estavam em vigor e seguir trabalhando para vencer a pandemia”, disse Bortolin.

O último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de Primavera do Leste mostra que a cidade tem hoje 60 pessoas hospitalizadas e 429 em isolamento domiciliar por causa da Covid-19.

Desde o início da pandemia o município testou 40.762 pessoas e 10.080 tiveram resultado positivo – 9.681 do município e 399 de cidades vizinhas. Do total de contaminados residentes no município 8.969 já estão recuperados e 223 perderam a vida.