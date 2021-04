Prefeitura de Primavera do Leste descarta uso de vacinas vencidas

Em nota encaminhada nesta terça-feira (27) à imprensa, a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste tranquilizou a população sobre a qualidade das vacinas contra a Covid-19 utilizadas na campanha de imunização. O município garante que todas as vacinas contra a Covid-19 aplicadas na cidade são conferidas pelos profissionais da saúde e utilizadas dentro do prazo de validade. A confirmação pode ser atestada no sistema de banco de dados, que registra os recebimento dos lotes, validade de cada um deles e o período de aplicação.

A nota desfaz uma preocupação surgida após a divulgação de notícias dando conta que até 160 cidades em 23 estados teriam aplicado vacinas vencidas contra a Covid-19 na população. De acordo com as reportagens, os lotes 4120Z001, 4120Z004 e 4120Z005 do Laboratório Oxford/Astrazeneca/Fiocruz foram usados após a data limite.

“Confirmamos que a cidade recebeu o lote 4120Z005, cuja validade foi encerrada em 14/04/21. No entanto, a última data em que este lote foi utilizado, foi em 15/02/21. Portanto, 58 dias antes do período de expiração e nenhum morador de Primavera do Leste, que já foi vacinado, precisa se preocupar”, explica a nota da Prefeitura.

O município informa ainda que encaminhou o arquivo dos registros de movimentação de estoque de insumos do Sistema de Informação de Insumos Estratégicos (SIES) à Secretaria de Saúde do Estado (SES/MT). As informações confirmam os esclarecimentos feitos pelo município.

NÚMEROS

Primavera do Leste recebeu até o momento 10.170 doses e aplicou 9.698 vacinas, sendo 6.269 a primeira dose e 3.429 a segunda dose. O município concluiu a vacinação dos idosos institucionalizados e está cobrindo agora a faixa etária de 64 anos acima.

Também já receberam vacinas os trabalhadores da Saúde e os profissionais que atuam nas forças de segurança e salvamento.

Conforme o IBGE, o município tem uma população estimada em torno de 63 mil habitantes. A Prefeitura já realizou 41.842 testes para a detecção de Covid-19, com 9.964 resultados positivos.

Conforme o levantamento divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde a cidade tem atualmente 279 casos ativos e registrou 231 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia.