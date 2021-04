Procura por plano funerário cai e setor registra queda no faturamento

O número de mortes pela Covid -19 registrados nos últimos meses assustam. A pandemia afetou vários setores da economia, inclusive o da funerária.

As informações foram repassadas pela Maria Dalva que há mais de 20 anos trabalha no setor funerário em Rondonópolis.

“Ao contrário do que muitos pensam o setor também sentiu uma queda no faturamento. Muitas pessoas deixaram de pagar os planos mensais que registrou queda de 50% no faturamento. As pessoas estão dando prioridade pelos serviços essenciais, alimentação, saúde, água, luz e não estão pagando o plano” explica Dalva.

A empresária ainda esclarece que com a quantidade de mortes a procura por urnas funerárias aumentaram e com o aumento na demanda a oferta diminuiu aumentando assim os preços.

Além das urnas, Dalva conta que outros materiais tiveram aumento.

“Uma máscara que custava R$ 1, agora custa R$ 3. Para se ter uma ideia na hora de lacrar a urna o funcionário precisa estar muito bem protegido. Ele usa três peças de roupas, duas máscaras, saquinhos de proteção nos pés, 3 luvas e óculos” relata.