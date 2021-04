Profissionais da educação começam a ser vacinados neste sábado em SP

Profissionais do ensino infantil e médio, com idade a partir de 47 anos, começam a ser vacinados contra a covid-19 neste sábado (10) em todo o estado de São Paulo. Todos os profissionais da rede regular municipal, estadual, federal e particular podem tomar a primeira dose do imunizante.

O início da vacinação estava previsto para segunda-feira (12), mas a antecipação foi anunciada na sexta-feira (9) pelo governo do estado. Nesta primeira fase, serão disponibilizadas 350 mil doses para os profissionais do setor.

Segundo dados da Seduc (Secretaria de Educação do Estado de São Paulo), mais de 170 mil profissionais da Educação já fizeram o cadastro na plataforma Vacina Já Educação.

Serão vacinados, nesta primeira etapa, professores, merendeiras, auxiliares de limpeza, cuidadores, diretores e vice-diretores, secretários de escola e coordenadores. A expectativa é vacinar 350 mil profissionais, mas a meta é ultrapassar um milhão. “Funções que tenham atendimento ao público e não podem parar serão vacinados neste momento, no caso das cantinas, os profissionais não serão vacinados”, esclarece o secretário estadual de Educação, Rossieli Soares.

Aposentados e funcionários afastados não serão imunizados ainda. Nesta primeira fase, a vacinação se destina apenas aos que estão na ativa e na rotina da escola.

Os profissionais devem fazer o cadastro pelo site Vacina Já Educação. Após o preenchimento, será enviado um e-mail com a confirmação para então, seguir para a vacinação – seguindo as regras de cada municipío determinadas pelas secretarias de saúde municipais.

Na cidade de São Paulo, estarão disponíveis 19 postos de drive-thru exclusivamente para este público neste sábado, das 8h às 17h. Também será possível ir a uma das 80 UBSs/AMAs integradas das 7h às 19h.

As UBSs Cambuci, Santa Cecília e Nossa Senhora do Brasil, no centro da capital, também estarão disponíveis para a vacinação. As AMAS/UBSs estão atendendo toda a população elegível para ser vacinada, além dos profissionais de educação.

A partir de segunda-feira (12), toda a rede de vacinação da cidade, inclusive as 468 UBSs, estarão disponíveis.