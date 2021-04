Profissionais de segurança começam a ser vacinados em Rondonopolis

A Prefeitura de Rondonópolis inicia hoje (7) a vacinação contra o coronavírus dos profissionais que integram as forças de segurança. Eles serão atendidos das 14 até às 17horas em sistema de drive thru no Estádio Luthero Lopes. O trabalho seguirá até sexta-feira e a meta é vacinar 963 trabalhadores. O assunto será um dos temas da live de hoje no portal AGORAMT, com o coordenador do programa de vacinação do município, Paulo Padin.

A previsão é que hoje sejam imunizados 293 profissionais da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e agentes de fiscalização de trânsito.

O atendimento seguirá amanhã (08), no mesmo local, das 08 às 16 horas sem intervalos. A previsão é que no segundo dia sejam vacinados 443 profissionais da Polícia Militar, Polícia de Identificação Técnica (Politec), Polícia Judiciária Civil, Polícia Federal e Polícia Penal.

Na sexta-feira (9) será realizado mais um dia com vacinação por sistema drive thru no Estádio Luthero Lopes com atendimento das 8h às 16h. Desta vez, vão ser imunizados mais 227 profissionais que integram a Polícia Penal, a Polícia Judiciária Civil e o Gabinete de Apoio à Segurança Pública (Gasp).

Conforme o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, Rondonópolis aplicou até o momento 20.106 doses de vacina contra a Covid-19. Desse total, 15.609 receberam a primeira dose e outros 4.497 receberam as duas doses da vacina.

Na live desta quarta-feira, com início às 17 horas, Paulo Padin deverá falar também sobre o andamento da campanha de vacinação nos outros grupos prioritários e da expectativa quanto a chegada de mais vacinas ao município.