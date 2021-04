Projeto ‘Empreendedorismo Feminino’ apoia mulheres em Rondonópolis

O projeto ‘Empreendedorismo Feminino: Mulheres em Movimento’ acontece na sexta-feira (23), às 16h, no Shopping, em Rondonópolis (MT).

A esteticista e organizadora do evento, Antonielle Arruda, explica que o objetivo do projeto é ajudar as mulheres que buscam criar o seu próprio negócio, mas que muitas vezes não sabem por onde começar.

“Queremos fazer parcerias com as empresas para estar auxiliando as mulheres que querem empreender. As mulheres que possuem dificuldades em começar, tem muitas que tem talento, objetivo, conhecimento, mas não tem um auxílio” explica Antonielle que trouxe a ideia dos Estados Unidos, país onde morava.

O evento será limitado devido a Pandemia. Para participar é preciso fazer a inscrição através do link disponível no endereço do Instagram @antonielle.arruda .