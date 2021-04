Projeto propõe que escolas e universidades virem serviço essencial em MT

Os empresários do segmento educacional de Rondonópolis emitiram um documento pedindo o apoio para a aprovação do projeto de lei de autoria do deputado estadual Wilson Santos (PSDB) que visa tornar as escolas e universidades como serviço essencial.

O parlamentar considera uma contradição que instituições de ensino permaneçam fechadas enquanto outros estabelecimentos mantenham atividades intensas e representam ainda mais risco à disseminação da Covid-19. Por outro lado, avalia que as instituições de ensino podem operar com a adoção de medidas de prevenção como distanciamento de pessoas e constante utilização de álcool em gel nas mãos.

Em um dos trechos do documento feito pelos empresários eles relatam:

“Não somos insensíveis a esse momento tão emblemático que vive a humanidade atualmente. Logo, não há como não se solidarizar com iniciativas que visem proteger a vida e a saúde da população. Portanto, concordamos com todas as medidas que sejam editadas com este propósito. Por outro lado, nossa preocupação vai além, e nos leva a recorrer às autoridades competentes, no sentido de expor a nossa problemática e angústia. Mas, principalmente dizer do quanto podemos contribuir para a conscientização do nosso público em relação aos cuidados com o controle à transmissão do vírus da Covid-19”.

Os profissionais ainda afirmam que o trabalho realizado pelas escolas, é de fundamental importância para suprir a deficiência e garantir, pelo menos em bom número, profissionais habilitados a assumir os postos de trabalho na condição de residentes na região. Caso contrário, as empresas precisam importar mão de obra de outros estados. Impactando negativamente a economia do município.

O projeto foi protocolado na Assembleia Legislativa no dia 17 deste mês.