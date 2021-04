Projeto torna obrigatória vacinação a profissionais da Educação

A deputada estadual Janaina Riva (MDB), em conjunto com o colega Alan Kardec (PDT), elaborou um projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade de vacinação contra o novo coronavírus para todos os profissionais da educação estadual de Mato Grosso, como critério para retorno das aulas presenciais.

O projeto, segundo a parlamentar, será apresentado em plenário na próxima sessão da Assembleia.

“Não poderá ser exigido o exercício da atividade profissional de forma presencial, sem que o Estado tenha disponibilizado a vacina contra o coronavírus, de forma gratuita, a todos profissionais da Educação que atuam nas escolas públicas estaduais”, diz trecho do texto.

Em um vídeo divulgado em suas redes sociais na noite desta quarta-feira (7), a deputada reiterou ser favorável ao retorno das aulas, especialmente por entender que a educação é uma atividade de caráter essencial.

No entanto, não há que se falar em retorno, sem que haja a segurança aos profissionais da área, sobretudo os que atuam na rede pública estadual. Este é, inclusive, um pleito do Sintep – sindicato que representa a categoria.

“Mantenho meu posicionamento de votar a favor do projeto que trata a educação enquanto atividade essencial. Assim, escolas municipais e as escolas particulares poderão retomar atividades – aquelas que quiserem – de forma presencial. Porém, as estaduais, através de nosso projeto, ficam com o retorno vinculado à vacinação de 100% dos profissionais da educação”, explicou a deputada.

“Sou a favor de que, tão logo a vacinação dos profissionais da segurança pública for concluída, os profissionais da educação sejam os próximos a serem imunizados em Mato Grosso, garantindo o retorno dos alunos às escolas estaduais para que posam seguir com normalidade o ensino”, concluiu.

Veja vídeo divulgado pela deputada:

