PT faz campanha para arrecadar alimentos em Rondonópolis

O diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) em Rondonópolis aderiu à campanha de arrecadação de alimentos lançada pela direção nacional. Eles estão coletando alimentos não perecíveis que serão doados para famílias em situação de alta vulnerabilidade social. Os donativos são recolhidos em dois pontos (veja abaixo) e a campanha não tem data para acabar.

“Estamos vivendo um momento difícil pra todos e todas, no entanto isso deve despertar em cada um a solidariedade, o desejo de nos doarmos de alguma forma pra ajudar as pessoas que podem estar em condições muito piores que a nossa”, disse Débora Amorim, uma da coordenadoras da campanha em Rondonópolis.

O principal objetivo da campanha e atender as pessoas que estão desempregadas devido à crise econômica agravada com a pandemia de Covid-19. Estudos recentes apontaram que hoje a fome atinge cerca de 19 milhões de brasileiros. Pelo menos sete mil famílias enfrentam esta situação no município.

Quem quiser colaborar com a campanha pode entregar as doações na sede do diretório do PT, na rua Pedro Ferrer, 1.564, no bairro Santa Cruz, ou no Salão da Dora, na avenida Arapongas, 1.284, no Parque Universitário.

Quem quiser mais informações ou não tiver como levar os alimentos, pode entrar em contato com os coordenadores da campanha através do telefone (66 )99604 8310 – número que também pode ser acessado através do Whatsapp.