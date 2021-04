Rainha Elizabeth 2ª toma segunda dose da vacina

A rainha Elizabeth 2ª, de 94 anos, tomou a segunda dose da vacina contra covid-19 na última quarta-feira (31), segundo informações publicadas pelo jornal britânico The Sun.

A rainha teria recebido a segunda dose do imunizante antes de participar do evento de comemoração da Força Aérea Real Australiana, seu primeiro compromisso presencial desde novembro do ano passado.

Segundo a imprensa britânica, a monarca disse ao presentes estar “encantada” ao sair ao ar livre após meses em isolamento. Durante os últimos meses, toda a agenda oficial teve somente encontros virtuais.

A Elizabeth 2ª e seu marido, príncipe Philip, de 99 anos, receberam juntos a primeira dose da vacina que protege contra o novo coronavírus em 9 de janeiro deste ano.

No evento de quarta-feira, Philip não esteve presente por ter passado por uma cirurgia cardíaca em março.