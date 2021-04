4 receitas de suco energético

RECEITA DE SUCO ANIMADOR

Ingredientes

2 folhas de couve

1 limão sem casca

1 fatia de gengibre

250 ml de água mineral

Modo de Preparo

Pique a couve, descasque o limão e fatie o gengibre.

Coloque tudo dentro do liquidificador, despeje a água.

Bata tudo por alguns minutos até que triture bem o limão e as folhas de couve.

Despeje dentro de um copo, sirva sem coar.

2 – RECEITA DE SUCO PRÉ-TREINO

Ingredientes

1/2 beterraba

1/2 colher de sopa de pó de guaraná

200 ml de água mineral

1 folha de hortelã

Modo de Preparo

Bata tudo no liquidificador, coe e toma logo em seguida.

Você pode acrescentar gelo e 1 colher de mel se preferir.

3 – RECEITA DE SUCO ENERGÉTICO NATURAL

Ingredientes

1 maracujá

1 colher (sopa) de mel

1 fatia de gengibre

Gosta de limão

250 ml de água gelada

Modo de Preparo

Retire toda a polpa do maracujá, bata no liquidificador junto com a água.

Coe, volte o suco para o liquidificador, bata com o gengibre e o mel.

Beba logo em seguida.

4 – RECEITA DE SUCO ENERGIZANTE

Ingredientes

1/2 beterraba cortada em pedaços

1 maçã verde picada sem casca

1 colher (chá) de gengibre ralado

1/2 cenoura picada

200 ml de água gelada

Modo de preparo

Bata tudo no liquidificador e sirva sem coar.