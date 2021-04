Só quem passa pela casa e vê fios e fios de cabelo sabe o quão desgastante pode ser ter que lidar com o cabelo caindo. A boa notícia é que, além de remédios e ‘produtinhos’ específicos, também dá para apostar nas receitas caseiras para queda de cabelo, que oferecem um tratamento natural e eficiente.

Confira abaixo 5 receitas caseiras para queda de cabelo

Hidratação caseira para queda de cabelo usando babosa Dentro da folha da babosa existe uma substância parecida com um gelzinho. Basta retirá-la com ajuda de uma colher e depositá-la em um pote. Depois, é só aplicar no couro cabeludo limpo e no comprimento dos fios, massageando suavemente. Em seguida, deixe agir por 30 minutos e, quando terminar, é só lavar, condicionar e enxaguar.

Receita com ovo para fortalecer os fios

Outro ingrediente poderoso, barato e que todo mundo tem em casa é o ovo.

Isso porque enquanto a gema é rica em proteínas, gorduras e biotina, a clara contém enzimas de bactérias que ajudam na remoção de oleosidade e limpeza dos fios. Ele também contém diversos minerais, vitaminas e aminoácidos que nutrem o couro cabeludo.

Quebre um ovo inteiro em uma tigela e, em seguida, acrescente uma colher de sopa de óleo de coco (ingrediente que também fortalece e nutre o couro cabeludo, evitando a queda de cabelo) e 5 gotas de óleo essencial de melaleuca. Depois, aplique no couro cabeludo fazendo massagens e deixe agir por 20 minutos.

Folha de goiaba para promover o crescimento de novos fios

Ricas em vitaminas A, B e C, as folhas de goiaba possuem nutrientes anti-inflamatórios, analgésicos, antimicrobianos e antioxidantes que nutrem os folículos pilosos e promovem o crescimento de novos fios. Esse ingrediente também é rico em fibras e potássio, sendo indicado até mesmo para o tratamento de calvície.

Coloque em uma panela 1 litro de água e algumas folhas de goiaba frescas e deixe ferver por 20 minutos. Em seguida, coe e deixe esfriar. Quando estiver frio, aplique o líquido no couro cabeludo e massageie por alguns minutos e, depois, deixe agir por 2 horas.

Vinagre de maçã é rico em vitaminas

Outra receita natural para queda de cabelo que pode dar muito certo é a de vinagre maçã. Esse ingrediente da sua cozinha ajuda a selar as cutículas, a regular o pH do couro cabeludo e até a combater a caspa e a queda capilar. Sua composição também carrega aminoácidos, vitaminas e minerais, além de ácidos orgânicos.

Em um recipiente com 300ml de água filtrada, acrescente 2 colheres de sopa de vinagre de maçã e 2 gotas de óleo essencial de sálvia. Coloque a mistura em um borrifador e aplique por todo o cabelo durante alguns minutos. Depois, é só enxaguar. Outra alternativa é investir no Spray Finalizador #todecacho Vinagre de Maçã, que oferece o mesmo resultado e com um cheirinho muito mais gostoso.

Óleo essencial de alecrim e hortelã para estimular o crescimento

Além dos óleos essenciais que já mencionamos, os óleos de alecrim e de hortelã também são ótimos no tratamento contra a queda capilar. Isso porque ambos ativam a circulação do couro cabeludo, o que nutre o couro cabeludo e estimula o crescimento dos fios (a médio prazo, é claro).

Para essa receita caseira para queda de cabelo, coloque em um potinho 1 colher de sopa de óleo vegetal, 3 gotas de óleo essencial de alecrim e 3 gotas de óleo essencial de hortelã. Depois, aplique a mistura no couro cabeludo fazendo massagem com a ponta dos dedos e deixe agir por 1 hora. Lave e finalize como de costume.