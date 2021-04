Remédios caseiros para gripe e resfriado

1. Suco de laranja com limão e própolis

Esse suco é rico em vitamina C, ajudando a estimular a imunidade. Para fazer o suco, basta espremer 2 laranjas + 1 limão e adoçar com mel, por fim adicionar 2 gotas de extrato de própolis.

2. Chá de gengibre com limão

Esse chá, além de ser rico em vitamina C, é anti-inflamatório e, para fazer, basta colocar 1 cm de gengibre em 1 copo de água e ferver. Adicionar gotas de limão a seguir.

3. Suco de acerola

Assim como a laranja e o limão, a acerola é rica em vitamina C, o que estimula o bom funcionamento das células de defesa do corpo. Para fazer o suco de acerola é preciso colocar no liquidificador 1 copo de acerolas com água e bater bem. Em seguida, coar, adoçar com mel e beber logo depois.

4. Suco de maçã com mel

Esse suco é um ótimo expectorante, ajudando a eliminar as secreções que são comuns de serem produzidas e acumuladas durante a gripe. Para isso, é preciso colocar e misturar no liquidificador 2 maçãs, 1 copo de água e 1/2 limão. Depois coar, adoçar com mel e beber.

5. Xarope de alho

O alho possui propriedades antimicrobianas, além de também poder ajudar a melhorar o sistema imunológico e combater a gripe. Para fazer o chá, é recomendado ferver 150 ml de água e 200 g de açúcar. Adicionar aos poucos 80g de alhos amassados e ferver por 10 minutos. Coar e tomar 2 colheres por dia.

6. Chá de pulmonária

Assim como o suco de maçã com mel, o chá de pulmonária tem propriedade expectorante, ajudando a liberar a secreção produzida durante a gripe e aliviando os sintomas. Esse chá pode ser preparado colocando 1 colher de sopa de folhas secas de pulmonária em 1 xícara de água fervente. Coar e tomar morno.

7. Suco de caju

O caju também é uma fruta rica em vitamina C, sendo também considerada uma ótima opção para combater a gripe. Para fazer o suco basta colocar no liquidificador 7 cajus com 2 copos de água e adoçar com mel.

8. Bebida quente para gripe

Este receita caseira deve melhorar a sensação de mal estar relativa aos estados gripais, mas não substitui a medicação, quando aconselhada pelo médico.

Ingredientes

300 mL de leite;

4 rodelas finas de raiz de gengibre;

1 colher de chá de anis estrelado;

1 pau de canela.

Modo de preparo

Colocar todos os ingredientes numa panela e levar para ferver por alguns minutos, após o leite começar a borbulhar, esperar no fogo mais 2 minutos. Adoçar com mel e beber morno antes de dormir.