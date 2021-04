Cai o número de cidades com risco ‘muito alto’ de contaminação do novo coronavírus

Dezenove municípios do Estado de Mato Grosso (MT) estão com risco ‘muito alto’ de contaminação do novo coronavírus. A quantidade de cidades que se enquadram nesse patamar caiu.

Dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES) mostram que no final de março, o Estado tinha 42 municípios com risco ‘muito alto’ de contaminação da doença. Conforme último levantamento da SES, divulgado na terça-feira (27), 19 cidades estão com essa classificação.

No início deste mês, o número caiu para 39. Há uma semana, eram 27 cidades na classificação mais alta de perigo.

Os 19 municípios que registram classificação de risco ‘muito alto’ para o coronavírus são:

Araguainha;

Brasnorte;

Cáceres;

Canarana;

Diamantino;

Feliz Natal;

Figueirópolis D’Oeste;

Guarantã do Norte;

Juína;

Lucas do Rio Verde;

Novo São Joaquim;

Paranaíta;

Poconé;

Reserva do Cabaçal;

Santo Afonso;

Santo Antônio do Leste;

São José do Povo;

São José do Xingu;

Tangará da Serra.