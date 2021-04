Rodovias do Mato Grosso registram aumento de 33% na circulação

Apesar da adoção de regras mais rígidas na circulação por conta do avanço da pandemia, as estradas e rodovias do Estado do Mato Grosso tiveram alta de 33,82% na movimentação geral durante o mês de março, no comparativo com o mesmo período do ano anterior. É o que aponta balanço feito pelo Sem Parar, empresa do Grupo Fleetcor, líder no mercado de pagamentos automáticos.

Do ponto de vista nacional, o fluxo de veículos leves aumentou 10,47% na comparação com março de 2020, início da pandemia. Na mesma linha, os números apresentados pela empresa mostram que o tráfego de veículos pesados nas rodovias brasileiras seguiu uma taxa de crescimento de 14% em relação ao ano passado. Nas estradas do Mato Grosso, o fluxo de veículos pesados cresceu 34%.

