Rondonópolis começa a vacinar idosos com mais de 66 anos

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ampliará a campanha de vacinação contra a Covid-19 e idosos de 66 anos poderão receber a primeira dose do imunizante contra a doença causada pelo novo coronavírus nesta quarta-feira (7). As doses serão aplicadas na Escola Estadual Pindorama e, também, nas seguintes unidades de saúde: Cohab Velha, Luz D’Yara, Jardim Atlântico e Pedra 90.

A vacinação irá ocorrer no horário habitual e de forma diferenciada para o público masculino e feminino. Na parte da manhã, das 8h às 11h, serão vacinadas as mulheres. Já os homens serão imunizados na parte da tarde, das 13h às 17h.

O Gerente de Departamento de Saúde Coletiva de Rondonópolis, Paulo Padim, reforça que as vacinas para o público contemplado nesta fase estão garantidas, não sendo necessário chegar aos locais antes do horário inicial.

Para tomar a vacina, é necessário levar documento de identificação com foto, CPF, cartão do SUS e cartão de vacinação, caso tenha. Todos devem estar de máscara e respeitar o distanciamento nas unidades. O ideal é que o idoso leve, no máximo, um acompanhante para evitar aglomerações.

Segunda dose

A programação de vacinação para esta semana da SMS prevê para quinta-feira (8) a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac nos idosos com mais de 67 anos. Os pontos de vacinação são também a Escola Estadual Pindorama e as unidades de saúde: Cohab Velha, Luz D’Yara, Jardim Atlântico e Pedra 90.