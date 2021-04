Rondonópolis é a 1ª cidade de MT a vacinar profissionais das forças de segurança

O Poder Executivo de Rondonópolis por meio da Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesta quarta-feira (7) a imunização dos profissionais das forças de segurança do município contra Covid-19. A antecipação das vacinas é uma iniciativa inédita no estado de Mato Grosso e está acontecendo mesmo sem o repasse de doses do Ministério da Saúde para esse público.

De acordo com a enfermeira Cibelly Carvalho, representante do Escritório Regional de Saúde e referência em vacinas na região Sul, a vacina AstraZeneca está sendo ofertada em sistema de drive thru no estádio Luthero Lopes em período integral durante os dias 7, 8 e 9 deste mês.

Ao todo serão atendidos 963 profissionais da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes de fiscalização de trânsito, Polícia de Identificação Técnica (Politec), Polícia Judiciária Civil, Polícia Federal, Polícia Penal e Gabinete de Apoio à Segurança Pública (Gasp).

O secretário Municipal de Saúde, Vinícius Amoroso, explicou que a ação só foi possível devido a uma decisão de gestão levando em consideração a atuação dos profissionais ao garantir a segurança da população diariamente.

“É um dia histórico, nós tivemos esse olhar atento a segurança pública, esses heróis que estão nas ruas cuidando da nossa gente”, comentou o gestor da pasta.

Além da atuação diária na segurança da população, desde março do ano passado, a Polícia Militar recebeu a missão de atuar na fiscalização e fazer cumprir os decretos federais, estaduais e municipais e atualmente auxiliar no transporte e distribuição das doses da vacina em Rondonópolis e nos municípios da região.

“Nós como comandantes só temos a agradecer e organizar essa vacinação para que os nossos policiais saiam daqui imunizados e a gente continue na linha de frente dando esse apoio para o cidadão que tanto precisa nesse momento”, declarou o Tenente Coronel da Polícia Militar, Candido.

O prefeito José Carlos do Pátio lembrou das cobranças feitas ao Ministério da Saúde para que o município receba mais doses de vacina e assim amplie o número de rondonopolitanos imunizados contra o novo corona vírus, “já protocolei no Ministério, acho um absurdo o Mato Grosso ser o último em recebimento de vacinas”, pontuou.

“Nós não podemos sacrificar mais o nosso povo, já vacinamos todo o pessoal da saúde, agora estamos vacinando a nossa segurança pública, mas nós ainda estamos com pouca vacina, isso não é justo e não pode acontecer”, finalizou o chefe do Executivo.