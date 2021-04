Rondonópolis é a 1º cidade de MT a imunizar profissionais da segurança

Profissionais das forças de Segurança Pública começaram a ser imunizados contra a Covid-19 nesta quarta-feira (07) no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis. O município é a primeira cidade de Mato Grosso a vacinar os profissionais.

A vacinação foi feita no sistema drive-thru. Estão abrangidas a PM, PJC, Bombeiros, Setrat, PRF, Sistema Prisional, Socioeducativo, Polícia Ambiental e PF.

O prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) esteve presente e afirmou que essa foi uma decisão certa a se tomar e que inclusive poderia ter sido tomada antes, devido a entrega desses profissionais em colocar a vida em risco nesse momento delicado “Todos estão dispostos a trabalhar, mas precisamos dar suporte, e o suporte nesse momento é a vacina”.

O secretário de Saúde, Vinícius Amoroso, afirmou que essa foi uma decisão da Gestão, com olhar atento e cauteloso as forças de segurança que estão nas ruas cuidando da população, com ou sem pandemia, dando suporte inclusive a área da Saúde.

A enfermeira Cibelly Carvalho, representante do Escritório Regional de Saúde e referência em vacinas na região Sul, afirmou que inicialmente, 963 doses foram destinadas aos Agentes que devem tomar a segunda dose no dia 30 de junho.

O Tenente Coronel PM Candido afirmou que desde o dia 17 de março de 2020 os policiais militares receberam a determinação de fazer cumprir e fiscalizar os decretos federais e estaduais e desde então nunca pararam. Ele ressaltou ainda que todos os lotes de vacinas foram escoltados pela Polícia Militar e nada mais justo que essa imunização ser feita.

O delegado Regional, Thiago Damasceno, afirmou que essa vacinação aos policiais é muito merecida e como forma de gratidão, a Polícia Civil abraçou a ideia da Polícia Militar em doar cestas básicas a população que tem passado por uma situação difícil durante a pandemia.

Outro grupo que será imunizado é do Sistema Penitenciário, que nos últimos dias tiveram duas perdas em menos de 24h e que 70 servidores já foram imunizados. Dos reeducandos, 130 já foram contaminados, mas nenhum precisou ser hospitalizado.

O chefe da 2º delegacia da PRF, inspetor Donizete Souza ressaltou a importância da vacinação para os policiais que atendem diariamente motoristas de todos os países.

Local de vacinação - Foto: Varlei Cordova/ AGORA MT 1 de 18