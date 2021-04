Rondonópolis é a cidade de MT com maior porcentagem de aplicação de doses

Rondonópolis é destaque entre os municípios mato-grossenses ao aplicar 99,4% das doses de vacina contra Covid-19 em relação a quantidade recebida do Ministério de Saúde.

Ocupando o primeiro lugar do ranking, a cidade de Rondon vem seguida por Primavera do Leste, com 90,8% e em terceira colocação está Tangará da Serra, com 81,8%, conforme levantamento da Secretária Municipal de Saúde nesta segunda-feira (19).

A Prefeitura Municipal de Rondonópolis recebeu 35.312 doses de vacina contra Covid-19, 35.124 foram aplicadas, estando em estoque até o presente momento apenas 188 doses, representando 99,4% de efetividade nas aplicações. Em relação a quantidade de primeira e segunda dose, 27.412 pessoas receberam a primeira dose e 7.712 cidadãos estão com o calendário de imunização completo, pois receberam as duas doses.

A boa colocação no ranking é resultado da preocupação da atual gestão com a saúde os munícipes. No decorrer deste ano os gestores não mediram esforços para realizar capacitações dos profissionais que atuam com a vacinação, assim como facilitaram a distribuição e aplicação das doses.

A vacinação contra Covid-19 iniciou oficialmente em Rondonópolis no dia 20 de janeiro deste ano juntamente com as outras 140 cidades de Mato Grosso, possibilitando o processo de imunização de profissionais de saúde da rede pública e privada, profissionais da força de segurança, assim como de idosos com 62 anos ou mais.