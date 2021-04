Rondonópolis inicia vacinação de pessoas com Síndrome de Down

A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), incluiu mais um grupo prioritário apto à imunização contra Covid-19. Iniciou, na tarde desta sexta-feira (30), a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com síndrome de Down com mais de 18 anos.

A ação de vacinação deste grupo considerado prioritário no Plano Nacional de Imunização (PIN), que aconteceu no prédio da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), localizado na Vila Aurora, foi exclusivamente com o imunizante da Astrazeneca.

A técnica responsável pelo setor de vacinação da SMS, a enfermeira Cibelly Carvalho, acompanhou de perto a ação e falou sobre a necessidade de atender esse grupo. “É a inclusão de um segmento de pessoas com baixa imunidade, que fazem parte do grupo de riscos para o agravamento da Covid-19”, disse, observando que a Apae assiste atualmente de 50 pessoas portadoras da Síndrome de Down.

Ela acrescenta que a vacinação para atender esse público-alvo em Rondonópolis segue na tarde da próxima segunda-feira (3), também no período da tarde, das 14h às 17h, no prédio da Apae.

A diretora pedagógica da Apae de Rondonópolis, Carla Paes, agradeceu o empenho da Secretaria Municipal de Saúde para iniciar a imunização deste grupo prioritário. “Ficamos muito felizes com o contato da secretaria para fazermos aqui a vacinação deste grupo prioritário. Estávamos ansiosos para este momento, pois a vacinação é muito importante para que os nossos alunos possam retomar a vida aqui na Apae”, comentou.

“Agora, vamos aguardar a vez de imunização de outros grupos atendidos e também dos profissionais que assistem os nossos alunos para retomarmos logo as nossas atividades presenciais”, completou Carla. Os servidores da Apae serão vacinados juntamente com os demais profissionais da educação.