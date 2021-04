Rondonópolis pode ter redução da classificação de risco para Covid-19

Uma comissão enviada pela Câmara Municipal de Rondonópolis protocolou hoje (12) no departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde, em Cuiabá, documentos comprovando que o município superou a situação de colapso nas unidades hospitalares. As informações servem de base para o pedido de reclassificação do nível de risco do município para a Covid-19.

“A lista apontado a situação de risco em cada município é divulgada sempre nas terças-feiras e a gente acredita numa resposta positiva”, disse a vereadora Marildes Ferreira (PSB), presidente da Comissão Legislativa de Saúde.

O documento (veja abaixo) foi assinado pela própria Marildes e pelos outros membros da Comissão enviada à Cuiabá – os vereadores Reginaldo Santos (SD), Kalinka Meireles (Podemos), Jonas Rodrigues (SD) e Cido Silva(PSC).

A expectativa positiva foi reforçada após a abertura de 20 novos leitos de UTIs no Hospital Regional Irmã Elza Giovanella. O município tem agora 60 leitos de UTIs disponíveis na rede pública e conseguiu zerar a fila de espera.

“Recebi no fim da tarde as informações da Central de Regulação e, graças a Deus, não temos mais nenhum paciente aguardando vaga para internação em UTI. Ou seja, não há mais colapso na Saúde por falta de leitos. Isso foi um avanço importante, fruto de muito trabalho“, ressaltou Marildes.

Atualmente Rondonópolis integra a lista de municípios com ‘Risco Muito Alto’ para a Covid-19. Caso a Secretaria Estadual de Saúde faça a reclassificação para o nível de ‘Risco Alto’, a cidade poderá reduzir as restrições que hoje limitam o funcionamento de várias atividades comerciais.