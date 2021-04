Rondonópolis registra cinco óbitos nesta segunda-feira

Mais cinco mortes em decorrência da Covid-19 foram registradas em Rondonópolis nesta segunda-feira (12). Além dos casos já confirmados, existem sete pacientes que vieram a óbito nos últimos meses que ainda estão com resultados em análise.

O município chegou à marca de 24.806 casos confirmados da doença, com 22.991 pacientes recuperados e 1.175 ainda ativos. 640 óbitos já foram confirmados.

Nesta segunda, com a abertura dos novos leitos no Hospital Regional, a taxa de ocupação caiu um pouco chegando a 71%.

Agora a cidade conta com 60 leitos públicos exclusivos para Covid-19, sendo 30 no hospital Regional, 20 na Santa Casa e 10 no hospital Antônio Muniz.