Rondonópolis registra mais duas mortes e chega a 594 óbitos

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais duas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas em Rondonópolis. Além do publicitário Walmor Miranda que faleceu após dias de internação em um hospital particular, também houve o registro da morte de uma mulher de 68 anos. Ela recebia tratamento intensivo no Hospital Municipal Antonio Muniz e era hipertensa.

Com as mortes de hoje o município alcança um total de 594 óbitos desde o início da pandemia. A semana foi também uma das mais letais, com o registro de 34 falecimentos em decorrência da Covid-19.

O boletim divulgado neste domingo (04) aponta um quadro preocupante no que diz respeito ao aumento de novos casos e à ocupação dos leitos de enfermaria e UTIs. Entre segunda-feira (28/03) e hoje o município registrou 721 novas contaminações, 93 delas nas últimas 24 horas.

A cidade soma até o momento 23.895 casos confirmados, sendo que 21.879 pessoas conseguiram se recuperar e 1.422 estão com o vírus ativo neste momento. A maioria cumpre isolamento domiciliar, com a supervisão da Secretaria de Saúde.

HOSPITAIS E UPA

Neste domingo 81 pessoas estavam internadas em enfermaria se tratando da Covid-19. Na rede pública a taxa de ocupação caiu, é agora de 51,3% (39 pacientes). Mas os leitos de enfermaria em hospitais privadas seguem com superlotação, 127,3% (42 pacientes).

O quadro mais crítico envolve os pacientes que precisam de tratamento intensivo. 40 pessoas estão nos leitos de UTI dos hospitais públicos (taxa de ocupação de 111,1%), e outras nove recebem tratamento nos hospitais privados.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) tem 14 pessoas internadas e apenas um leito semi-intensivo ainda disponível.