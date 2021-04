Rondonópolis teve redução do nível de risco para Covid-19, veja o que muda

Rondonópolis não está mais entre os municípios com nível de risco ‘Muito Alto’ para a Covid-19. A nova lista foi divulgada no fim da tarde desta terça-feira (13) e coloca o município na classificação de risco ‘Alto’. Com isso é será possível reduzir várias restrições que estavam em vigor, mas ainda com limites (veja lista abaixo).

Entre as medidas que ficam suspensas com a nova classificação estão o fim da quarentena obrigatória e também de restrições ao funcionamento de vária atividades econômicas.

A Prefeitura deverá editar nas próximas horas um decreto municipal regulamentando a situação dentro deste novo cenário. É aguardada uma flexibilização maior em relação às atividades permitidas e também ao horário de funcionamento do comércio.

Por enquanto permanecem a proibição do atendimento presencial nos órgãos públicos e também o das atividade de lazer que resultem em aglomerações.

CRITÉRIOS

A classificação do nível de risco dos municípios é feita regularmente pela Secretaria Estadual de Saúde utilizando vários critérios – como o número de novos casos e a oferta de leitos hospitalares.

Os dados levam em conta o número absoluto de casa nos últimos 14 dias e também a média móvel no período.

Com esta metodologia, os municípios permanecem na mesma categoria de risco por pelo menos duas semanas. O cálculo também leva em consideração os total de casos acumulados nos últimos 90 dias em cada cidasde.

Conforme o boletim divulgado hoje 31 municípios mato-grossenses ainda tem nível de risco ‘Muito Alto’ para o coronavírus. São eles: Alto Taquari, Araguaiana, Araguainha, Brasnorte, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Canabrava do Norte, Canarana, Curvelândia, Diamantino, Figueirópolis D’Oeste, Guarantã do Norte, Lucas do Rio Verde, Marcelândia, Mirassol D’Oeste, Novo São Joaquim, Paranaíta, Planalto da Serra, Poconé, Ponte Branca, Porto Estrela, Poxoréu, Querência, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio do Leste, São José do Povo, São José do Xingu, Sapezal, Tangará da Serra e Torixoréu.

Além de Rondonópolis, outras 109 cidades estão na classificação de risco ‘Alto’ para a Covid. Veja abaixo a lista de exigências impostas a estes municípios.

Nível de Risco ALTO (Rondonópolis e outras 109 cidades)

a) implementação e/ou manutenção de todas as medidas previstas para os Níveis de Risco BAIXO e MODERADO;

b) proibição de qualquer atividade de lazer ou evento que cause aglomeração;

c) proibição de atendimento presencial em órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, devendo ser disponibilizado canais de atendimento ao público não-presenciais;

d) adoção de medidas preparatórias para a quarentena obrigatória, iniciando com incentivo à quarentena voluntária e outras medidas julgadas adequadas pela autoridade municipal para evitar a circulação e aglomeração de pessoas.