Rondonópolis vacina hoje pessoas com 65 anos de idade e amanhã os de 64 anos

O coordenador do Departamento de Saúde Coletiva da Prefeitura de Rondonópolis, Paulo Padin, informou que além de aplicar a segunda dose da vacina CoronaVac aos idosos com 77 anos o município também iniciou hoje (08) a imunização das pessoas com 65 anos de idade.

A informação corrige o que foi informado ontem na live do portal AGORAMT, em que Paulo Padin analisou a campanha de vacinação e defendeu o uso de laboratório de saúde animal na produção de vacinas contra a Covid.

“Foi um lapso. Na verdade iniciamos hoje o atendimento as pessoas que tem 65 anos e amanhã já vamos imunizar os rondonopolitanos com 64 anos de idade”, explicou.

A segunda dose da vacina para idosos é oferecida na Escola Pindorama e também nas unidades de saúde da Cohab, Pedra 90, Luz D Yara e Jardim Atlântico. Já as vacinas para os públicos de 65 e 64 anos serão ofertadas nestes mesmos locais e também na Vila Mamed.

Como já vem ocorrendo as vacinas serão ministradas apenas para as mulheres no período da manhã (08hs as 11hs) e aos homens no período da tarde (13hs até as 17hs)

Paulo Padin disse que a Secretaria de Saúde conseguiu equacionar o problema das filas com a descentralização dos postos de vacinação, mas pediu que as pessoas colaborem procurando as unidades apenas nos dias e horários definidos no cronograma.

“Se chegar ao local de vacinação e ver que está muito cheio volte outra hora ou procure outros posto. Com isso a gente evita aglomerações e agiliza o processo’, aconselhou.

Para se vacinar é preciso apresentar um documento com foto, o cartão do SUS ou o CPF e também o cartão de vacinação.