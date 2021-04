Rondonópolis vai suspender ‘Lei Seca’, mas manterá restrições de decreto estadual

Terminou agora há pouco a reunião realizada pelo prefeito José Carlos do Pátio (Solidariedade) para definir o que muda em relação às restrições, visando o enfrentamento da Covid-19 em Rondonópolis-MT. A principal alteração será o fim da ‘Lei Seca’ à partir da meia noite desta sexta-feira (9). A prefeitura também vai autorizar que as empresas que antes estavam com horário limitado até as 19 horas, sigam até as 20 horas – conforme determina o decreto estadual.

A reunião contou com a participação de representantes da Câmara Municipal, do comércio, da indústria, da Polícia Militar e também do Comitê Gestor de Crise. As novas orientações deverão constar em um decreto municipal que será publicado ainda hoje.

Conforme a vereadora Marildes Ferreira (PSB), presidente da Comissão Legislativa de Saúde, o prefeito explicou que não tem como descumprir as medidas previstas no Decreto Estadual e por isso decidiu retirar as restrições que tinham sido incluídas por determinação municipal – como a ‘Lei Seca’.

“Vamos aguardar o novo decreto que deve ser editado pelo governo do Estado e paralelamente buscaremos informações para demonstrar que Rondonópolis está em situação melhor, podendo passar da classificação de ‘Risco Muito Alto’ para a de ‘Risco Alto’. Com isso será possível flexibilizar mais as restrições”, disse Marildes.

A vereadora informou que os membros da Comissão de Saúde vão seguir agora para o Hospital Regional Irmâ Elza Geovanella para conferir os procedimentos visando a abertura de 20 novos leitos de UTI. A previsão é de que estes leitos sejam liberados as 19 horas de hoje.

“Com estes leitos do Hospital Regional, somados ao que já temos no Hospital de Retaguarda, na Santa Casa e também com os leitos semi-intensivos da UPA já teremos condições de solicitar a reclassificação”, explicou.

Os vereadores também pretendem reunir outras informações e na segunda-feira (12) seguirão para Cuiabá, onde vão entregar a documentação e solicitar que o Governo do Estado proceda nova avaliação do município.

O grupo deverá se reunir novamente com o prefeito José Carlos do Pátio na terça-feira (13) para avaliar o que pode ser modificado visando atender as reivindicações do setor econômico.