Rússia responde aos EUA com expulsão de diplomatas e sanções

A Rússia anunciou nesta sexta-feira (16) que vai expulsar dez diplomatas americanos e adotar uma série de sanções em resposta a uma decisão semelhante tomada na véspera pelos Estados Unidos com base na alegação de espionagem cibernética russa contra o país e por interferência na Ucrânia.

O presidente russo, Vladimir Putin, “aprovou estas medidas em resposta aos atos absolutamente hostis e gratuitos anunciados por Washington contra a Rússia, nossos cidadãos, pessoas físicas e jurídicas, e nosso sistema financeiro”, disse Sergey Lavrov, ministro das Relações Exteriores do país, em uma entrevista coletiva.

Lavrov afirmou que em breve será divulgada uma lista que incluirá oito funcionários norte-americanos que ocupam cargos de responsabilidade em instituições governamentais dos EUA, que na quinta-feira sancionou, por sua vez, funcionários russos de alto escalão.

Moscou também limitará e fechará as atividades das fundações e organizações não governamentais dos EUA que “abertamente” interferem nos assuntos internos da Rússia.

Além disso, as autoridades russas iniciarão o processo de denúncia do acordo que regula a mobilidade dos diplomatas no país para o qual foram designados, a fim de restringir suas viagens para longe de Moscou.

Lavrov advertiu que, caso a atual “troca de cortesias” continue, Moscou pedirá a Washington que reduza o número de seus diplomatas em território russo dos atuais 450 para 300, em conformidade com a presença russa nos EUA.

“Medidas dolorosas”

O ministro explicou que a Rússia reservará “medidas dolorosas” para o mundo dos negócios americano.

Quanto ao resto das medidas e à identidade dos americanos sancionados, ele disse que eles serão conhecidos ainda hoje.

Lavrov também declarou que o Kremlin “recomendou” ao embaixador dos EUA, John Sullivan, que voltasse a seu país para consultas com seus superiores.

Na quinta-feira, os Estados Unidos impuseram sanções à Rússia por sua suposta interferência nas eleições presidenciais de 2020 e por seu suposto papel no ataque hacker da SolarWinds, além de impor punições relacionadas às ações russas na Ucrânia e no Afeganistão.

O governo do presidente Joe Biden também anunciou a expulsão de dez membros da missão diplomática russa em Washington, incluindo membros dos serviços de inteligência.

Além disso, a Casa Branca acusou formalmente o Serviço de Espionagem Estrangeira da Rússia (SVR) de ter cometido o ataque hacker de grandes proporções que supostamente começou em 2019 e penetrou nos sistemas do governo dos EUA e de grandes empresas através de um software da empresa SolarWinds.

No total, as novas sanções de Washington afetam seis empresas russas por suas atividades de ciberespionagem, 32 organizações e indivíduos russos por interferência eleitoral e oito indivíduos e entidades pela ocupação da península ucraniana de Crimeia pela Rússia.