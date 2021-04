Saiba como será a cerimônia no 2º ano de pandemia

A expectativa é grande para a cerimônia do Oscar 2021, que acontece neste domingo (25). Este será o segundo ano da maior premiação do cinema em meio à pandemia de covid-19.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas está mantendo muitos detalhes em segredo, porém, o coprodutor Steven Soderbergh adiantou que “não será como nada que já foi feito antes”.

Às vésperas do Oscar, confira, a seguir, o que já se sabe sobre o formato do evento deste ano

1 – Três sedes

A cerminônia vai acontecer em três locais diferentes: Los Angeles (EUA), na tradicional Union Station; Londres (Inglaterra); e Paris (França). A ideia surgiu devido aos indicados e vencedores europeus que não podem viajar, por conta das restrições da pandemia, para receber o prêmio. Além disso, apresentações musicais acontecerão no Dolby Theatre.

2 – Elenco no comando

Neste ano, ao invés de um apresentador, convidados ilustres da cerimônia terão a missão de anunciar os vencedores. Anunciados como o “elenco” da cerimônia, eles “representarão a si mesmos, ou uma versão de si mesmos”. Harrison Ford, Brad Pitt e Reese Witherspoon são algumas das estrelas já anunciadas.

3 – Tapete vermelho reduzido

O tradicional e esperado tapete por onde as celebridades passam atraindo todos os flashes será “mínimo”. Soderbergh explicou que a lista de convidados será tão limitada que até mesmo Bob Iger, poderoso chefe da Disney, não estará lá.

4 – Circulação de convidados

Outra medida tomada para evitar a disseminação do novo coronavírus será o espaço da grandiosa Union Station reduzido apenas aos indicados e convidados. Para conter aglomerações, os presentes podem socializar na área externa, ao ar livre, e, depois, entrando e saindo do local durante a apresentação — como uma espécie de “rodízio”.

5 – Cerimônia com ‘cara de filme’

Soderbergh revelou que a produção optou por criar “a estética de um filme em vez da de um programa de TV” e pretende incluir “tomadas por cima do ombro do público”, semelhantes às do cinema, além de formatos widescreen de alta resolução.

6 – Uso de máscaras

A revista Variety divulgou que o uso de máscaras não será obrigatório durante a transmissão ao vivo, justamente porque o evento será tratado como um filme. Soderbergh não confirmou a informação, apenas disse que “as máscaras vão desempenhar um papel muito importante na história desta noite”. E completou: “Se isso é enigmático, é para ser — mas esse tema é muito central para a narrativa.”

7 – Protocolos de segurança

Como já têm acontecido em eventos presenciais durante a pandemia, na entrada das três sedes do Oscar 2021, vai haver medição de temperatura de todos os convidados. Além disso, testes de covid-19 são obrigatórios a todos os envolvidos na cerimônia.