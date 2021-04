Saúde de Cuiabá não explica vencimento e alega “invasão” de vereadores

Chamou a atenção o posicionamento da secretaria de Saúde de Cuiabá em relação ao episódio ocorrido na última sexta-feira (23), quando foram flagrados dezenas de medicamentos vencidos em um depósito da prefeitura.

O flagrante foi feito pelos vereadores Maysa Leão e Diego Guimarães – ambos da Cidadania.

Em meio à pandemia da Covid-19, muitos dos remédios que estavam no Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos (CDMIC) são usados, inclusive, no tratamento de pacientes com o vírus.

Ao invés de tentar ao menos explicar o que parece ser injustificável, a secretária Ozenira Félix preferiu apontar uma “invasão” por parte dos vereadores que estiveram no local.

Admitiu ainda, que o Município tinha conhecimento dos medicamentos vencidos e afirmou que o fato está sendo apurado.