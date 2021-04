Secretários de Saúde criticam demora na divulgação de dados sobre vacinas

A demora na atualização do painel de vacinação do Ministério da Saúde, que divulga quantas doses de imunizante contra a Covid-19 foram aplicadas, é o motivo do novo atrito entre o Governo Federal, os estados e as prefeituras brasileiras. Os secretários de Saúde reclamam da lentidão e suspeitam que ela pode ter motivação política.

O atraso na atualização desses dados já provocou problemas também em Mato Grosso. Em Rondonópolis a Prefeitura chegou a ser acusada de estocar indevidamente cerca de 11 mil vacinas contra a Covid-19, mas afirmou que havia uma disparidade causada pela lentidão do Ministério da Saúde para atualizar os dados reais do município – que alega ter utilizado mais de 90% das vacinas recebidas.

Ontem (25), a página do Localiza SUS mostrava 37.846.525 doses aplicadas em todo país, enquanto a soma dos números das secretarias registrava 41.468.622 já na noite do sábado (24).

A diferença mais gritante envolve o estado de São Paulo. A página do ministério mostrava 8,8 milhões de doses aplicadas na noite deste domingo (25), enquanto o vacinômetro do governo de São Paulo já registrava mais de 10 milhões desde a manhã de quinta-feira (22). Ontem chegou a 10,7 milhões.

O Ministério da Saúde argumenta que o sistema é alimentado por estados e municípios, atualizado a cada quatro horas e que solicitou mais celeridade no envio dos dados aos entes da federação.

Já os secretários de Saúde afirmam que os governos estaduais e prefeituras têm enviado as informações regularmente. Eles dizem que a atualização é tecnicamente muito simples, o que contribui para reforçar a impressão de que há má vontade por parte do Governo Federal.

MOTIVAÇÃO POLÍTICA

Os secretários afirmam que têm sido pressionados por órgãos de controle e pela população que, baseados nos números do ministério, cobram mais agilidade. Bolsonaristas também têm feito ataques, insuflados pelo presidente.

Eles veem possível motivação política no atraso para fortalecer a narrativa de Bolsonaro de que tem entregado vacinas e elas não tem sido dadas. No final de março, o presidente chegou a divulgar em suas redes sociais alguns cards que mostravam a diferença entre as vacinas distribuídas e as aplicadas.

Em nota encaminhada ao jornal ‘Folha de São Paulo’ o governo de São Paulo disse que os dados sobre a vacinação nas 645 cidades do Estado são atualizados a cada 15 minutos e divulgados de forma transparente para todo o país.

“Os dados são extraídos da plataforma estadual VaciVida, que possui interoperabilidade com o sistema federal. Portanto, eventual delay (atraso) está sob responsabilidade do próprio Governo Federal, considerando inclusive que o próprio painel do Localiza SUS que contém as estatísticas da vacinação do Brasil indica em nota de rodapé o atraso de atualização dos dados contidos na RNDS (Rede Nacional de Dados em Saúde)”, completa.