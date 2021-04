Saúde nega nova falta de vacinas contra Covid-19 em Rondonópolis

A Secretaria Municipal de Saúde negou que tenha acabado as doses de vacina contra a Covid-19. O boato circulou após tumulto registrado na manhã de hoje (27) na Escola Pindorama, um dos principais postos de vacinação em Rondonópolis. Conforme a Secretaria, muitas pessoas procuraram o local mesmo não estando no momento de serem vacinadas.

“Não acabou a vacina. Por medida de segurança a Secretaria Municipal de Saúde está levando aos poucos para os pontos de vacinação”, disse o secretário Vinicius Amoroso ao explicar que pode haver uma pausa entre o término e a chegada do novo lote aos postos.

Hoje o município está dando sequência à primeira dose da vacinação para as pessoas na faixa etária de 60 anos, na Escola Pindorama e no estacionamento do estádio Luthero Lopes (drive-thru).

Também foi iniciada hoje a imunização dos doentes renais crônicos, atendidos pelo Centro de Nefrologia, e dos pacientes imunossuprimidos que já fazem tratamento no Centro de Nefrologia ou através do Serviço de Atenção Especializada (SAE). Estes pacientes estão sendo comunicados diretamente pelos técnicos da saúde e serão vacinados nos locais onde já recebem tratamento.

As equipes estão atuando ainda na oferta da segunda dose da vacina aos trabalhadores da Saúde. Neste caso os que tomaram a vacina Astrazeneca devem procurar o Centro Cultural José Sobrinhoa os que foram imunizados inicialmente com a Coronavac serão atendidos na sede da Secretaria Municipal de Saúde.

COLABORAÇÃO

O secretário Vinicius Amoroso disse que as equipes constataram que a maior parte das pessoas que esteve na Escola Pindorama na manhã de hoje não fazem parte do público alvo previsto para esta fase.

“A gente pede a colaboração da população para evitar tumultos. É importante verificar as datas anotadas no próprio cartão de vacinação e só procurar os postos quanto a gente fizer o aviso, pela imprensa e também no site da própria prefeitura”, destacou.

O secretário explicou que no cartão de vacina está anotado o período em que a pessoa deve voltar aos postos de saúde. No caso da vacina Coronavac a segunda dose é aplicada entre o 15º e o 28º dia após a primeira dose. Já para a Astrazeneca o intervalo entre as duas doses é de 90 dias.

“Não adianta ir antes da data prevista. Entendemos a preocupação, pois muitos têm medo de ficar sem a vacina. Mas não adianta ir aos postos antes. O município está trabalhando em conjunto com o Estado e o Governo Federal e temos de seguir os critérios estabelecidos nos planos de imunização”, concluiu.