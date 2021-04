Saúde vacina contra Influenza e Covid-19 nesta quarta-feira (14)

Amanhã (14) será dia de vacinação em Rondonópolis. Buscando, de todas as formas possíveis, cuidar da saúde do rondonopolitano, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai atuar em três frentes, nesta quarta-feira.

Idosos acima de 62 anos vão poder tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na Escola Pindorama e no ESF Pedra 90. Novamente, a vacinação será escalonada para os dois sexos: mulheres serão imunizadas pela manhã, das 8h às 11 horas, e homens, à tarde, das 13h às 16 horas.

Outro grupo que será vacinado amanhã, este com a segunda dose contra o coronavírus, é o dos que têm idade superior a 75. A divisão entre os sexos permanece, sendo que as mulheres terão a dose disponível das 8h às 11 horas e os homens entre as 13h e 16 horas. A aplicação do imunizante vai ocorrer nos ESFs da Vila Mamed, do Jardim Atlântico, Luz Da’Yara e do Monte Líbano.

VACINA CONTRA GRIPE

Também acontece nesta quarta-feira, no ESF Alfredo de Castro, às 8 horas, o lançamento da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza 2021. Durante todo o dia, das 8h às 17 horas, crianças de seis meses a menores de dois anos (um ano, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérberas – aquelas mulheres que estão no período pós-parto –, profissionais da área da saúde que atuam em hospitais e povos indígenas podem receber a vacina.

Vinte e cinco unidades de saúde vão ofertar a dose contra a gripe H1N1, quais sejam Alfredo de Castro, André Maggi, Bom Pastor, Caic, Cidade Alta, Cohab, Dom Osório, Industrial, Marechal Rondon, Mathias Neves, Padre Rodolfo, e, ainda, dos Jardins Assunção, Belo Horizonte, das Paineiras, Iguassu, Ipê, Itapuã, São Francisco e Sumaré e das Vilas Adriana, Cardoso, Itamaraty, além do Conjunto São José, Parque São Jorge e da Policlínica Central.

Uma questão importante, conforme alerta Paulo Padim, gerente do Departamento de Saúde Coletiva da SMS, é a necessidade da população se imunizar contra os dois tipos de vírus – H1N1 e coronavírus. “As duas vacinas são fundamentais, especialmente nesse momento de pandemia. Afinal, tanto a gripe Influenza quanto a Covid-19 provocam sintomas semelhantes, como coriza e febre, além de penetrar pelo organismo pelas vias aéreas e, se não prevenidas, podem evoluir para uma pneumonia”, explica.

Porém, Paulo ainda orienta que as duas vacinas não podem ser tomadas concomitantemente: “É preciso um intervalo de 20 dias entre o imunizante contra o coronavírus e a aplicação de qualquer outra vacina, para que não haja interferência de uma substância na outra”.

Quem for se vacinar deve portar consigo cartão de vacinação e cartão do SUS – para aqueles que os possuem –, CPF e documento de identificação com foto, além de manter a distância em relação aos demais presentes no locar e usar a máscara da forma adequada.