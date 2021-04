Secretário de Saúde fará balanço do combate à Covid-19 em MT

A partir de hoje (19) estão liberados os acessos aos parques estaduais urbanos em Cuiabá-MT. A medida faz parte do pacote de flexibilizações anunciado na última sexta-feira, quando houve também mudanças em relação aos horários de funcionamento de estabelecimentos que têm atividades noturnas e também do toque de recolher em todo o Estado. O assunto será um dos temas da live que o portal AGORAMT promoverá nesta segunda-feira (19) com o secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo.

O secretário vai falar também sobre o andamento da campanha de vacinação, a implantação de centros de triagem para testes de detecção de Covid-19, sobre fake news e também sobre a evolução da pandemia em Mato Grosso.

Gilberto Figueiredo vai detalhar os investimentos feitos até aqui para conter o avanço da epidemia, em especial o reforço das unidades hospitalares. O Estado tem financiando a abertura de novos leitos de UTIs na capital e no interior.

Conforme a secretaria de Saúde, tem havido também intensa movimentação para assegurar os insumos e medicamentos necessários ao tratamento dos pacientes em estado grave.

Durante a live, Figueiredo vai explicar a origem dos recursos e detalhará as medidas que devem ser tomadas daqui pra frente com recursos próprios e também em parceria com a União e os municípios.

A live começa às 17 horas na página do portal AGORAMT no Facebook. O público pode participar enviando perguntas e sugestões na própria página.