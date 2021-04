Sem Conselho, Rondonópolis pode perder recursos do FUNDEB para educação básica

A Câmara Municipal de Rondonópolis deve retomar na semana que vem a discussão sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). O prazo para constituir a nova composição terminou em março e a ausência do Conselho pode causar o bloqueio de repasses para o município.

No início do mês a prefeitura chegou a encaminhar um projeto à Câmara dispondo sobre a nova composição do Conselho. O projeto (Nº 098/2021) precisava de 14 votos para ser aprovado, mas obteve apenas 13 e foi rejeitado. Desde então Executivo e Legislativo têm procurado uma solução para evitar que o município perca uma esta fonte de receita.

Conforme o Portal da Transparência do Governo Federal em 2020 Rondonópolis celebrou convênios e acordos totalizando R$ 400.441.566,35 e, desse total, foram liberados R$ 294.425.797,17. O montante referente ao ensino básico (alimentação, transporte escolar, construção de creches, salário educação e outros) ficou em torno de R$ 6 milhões.

Para 2021 a expectativa é de que os valores aumentem entre 5% e 10%. Caso o município fique impedido de acessar esses recursos neste ano vários programas educacionais podem ser afetados e até extintos.

“Estamos trabalhando dentro da Câmara e com a Procuradoria do Município para resolver o problema. Possivelmente na próxima quarta-feira iremos apreciar o projeto novamente”, disse o líder do prefeito no Legislativo, vereador Reginaldo Santos.

FUNDEB

O Fundeb é um conjunto de fundos contábeis formado por recursos provenientes de impostos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e municípios para promover o financiamento da educação básica pública.

A reestruturação do Conselho está de acordo com a Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020. A lei esclarece como deve ser a composição e a atuação, atribuindo aos conselhos funções de fiscalização, deliberação e também de prestação de contas dos recursos originários do Fundeb.