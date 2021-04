Sema doa madeira apreendida para construção de pontes

Cerca de 213 toras de madeira extraída de forma ilegal, apreendidas durante fiscalização, foram doadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) para a construção e reforma de pontes em Itanhangá (499 km de Cuiabá). A prefeitura do município também recebeu um trator esteira cedido para ser utilizado nas obras.

A Diretoria de Unidade Desconcentrada (DUD) de Sinop fez a apreensão da madeira e a destinação. Conforme o superintendente de Unidades Desconcentradas, Archimedes Pereira Lima Neto, a doação deve ser feita quando se trata de produto considerado perecível.

“Os bens apreendidos são destinados para utilização das prefeituras ou em obras que beneficiam a população”, explica.

Após a doação das toras, foi possível refazer a Ponte no Travessão da Curitiba, e Ponte no Travessão da Mangueirinha, ambas localizadas na estrada vicinal do município de Itanhangá.

A apreensão da madeira ocorreu no dia 17 de março. A doação das toras para a prefeitura é fundamentada pelo Decreto Federal nº 6.514/2008, que estabelece que as madeiras sob risco iminente de perecimento serão avaliadas e doadas.

Apreensões

No dia 05 de abril a equipe de fiscalização da Regional de Sinop realizou mais uma apreensão na Região de uma carreta, um caminhão, um trator de pneus, um trator de esteira, uma Pá carregadeira, uma camionete, uma motosserra, e 70 toras, após flagrar o crime de desmatamento ilegal.