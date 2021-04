Semana começa com clima ameno e previsão é de chuva

A segunda-feira (26) começou com o clima ameno em Rondonópolis (MT). A previsão é que pode ocorrer pancadas de chuvas ainda hoje (26). As informações são do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

A máxima prevista é de 29° C com mínima de 19° C conforme o site de meteorologia CPTEC. A probabilidade de chuva é de 80%.

A previsão é de variação de nuvens pela manhã com pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a partir da tarde.

Para esta terça-feira (27) a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. No período da noite é prevista muitas nuvens. A máxima é de 31° C com mínima de 18° C.