Senado aprova autorização para laboratórios veterinários produzirem vacinas contra Covid

O Senado aprovou hoje (27) por unanimidade o projeto de autoria do senador Wellington Fagundes (PL/MT) que autoriza o uso de fábricas de produtos veterinários para a produção de vacinas contra a Covid-19. A ideia é aproveitar fábricas que já produzem vacinas de uso veterinário e, com pequenas adaptações, poderão dentro de 90 dias produzir até 400 milhões de vacinas contra a Covid humana. O projeto vai agora para votação na Câmara dos Deputados e, se aprovado, seguirá para a sanção presidencial.

“Quero agradecer o apoio unânime, a manifestação das lideranças e também a Academia Brasileira de Medicina Veterinária, da qual faço parte, pela ajuda na viabilização desse projeto. Tenho certeza que vamos aprová-lo na Câmara e dar ao Governo Brasileiro um instrumento eficiente para resolver o problema da falta de vacinas no país”, disse Wellington ao comentar a aprovação.

O senador agradeceu também a colaboração do deputado federal José Medeiros, pela mediação junto ao presidente Jair Bolsonaro. Ele explicou que três grandes laboratórios de saúde animal, que detém classificação máxima de biossegurança na área veterinária, poderão ser adaptados rapidamente para a nova função.

“Estes laboratórios trabalham há mais de 20 anos com vírus inativado (método usado na produção de várias vacinas anti-covid) e nunca houve registro de escape de vírus ou qualquer outro problema. Eles também dominam a produção do IFA, o ingrediente básico para a produção de vacinas e outros medicamentos”, afirmou.

“Com esta iniciativa podemos nos tornar autossuficientes na produção de vacinas, com a possibilidade até de ajudar os países vizinhos. Vamos resolver um problema grave e podemos fazer do Brasil uma solução para o mundo”.

Fagundes explicou que a proposta já recebeu o sinal verde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que ficará encarregada do controle de qualidade, e também dos ministérios da Saúde e da Agricultura – que vão cuidar os acordos para a transferência de tecnologia e a produção dos imunizantes.

LÍDERANÇAS

Antes da votação em plenário, o projeto foi relatado pelo senador Izalci Lucas (PSDB/DF) que detalhou os principais pontos e recomendou a aprovação. Na sequência várias lideranças se pronunciaram e todas elogiaram a iniciativa do senador Wellington Fagundes.

”A necessidade de aumentar a capacidade de produção de vacinas é o maior dilema que temos hoje e esse projeto abre o caminho para superarmos essa situação. Recomendo o voto favorável e parabenizo o senador por esta iniciativa”, disse Eduardo Braga (MDB/AM)

O senador Álvaro Dias (Podemos/PR) também destacou o empenho do autor do projeto. “Acompanho desde o início o trabalho e as tratativas feitas pelo senador Wellington para resolver esse problema. Parabéns pelo esforço e, por mais vacinas, recomendo o voto sim”.

O líder da minoria no Senado, Jean Paul Prates (PT/RN), também destacou o empenho do senador mato-grossense. “O senador foi pessoalmente aos laboratórios para levantar as informações, trouxe a proposta para esta Casa, promoveu reuniões com autoridades do governo e não mediu esforços. Você, Wellington, é o padrinho desse projeto que ganhou repercussão internacional. Fique atento e conte conosco para implementarmos estas medidas com rapidez”,

O senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP), líder da oposição no Congresso, também pediu pressa na autorização aos laboratórios veterinários. “Quero prestar minha homenagem ao senador Wellington. Ele foi obstinado, trouxe as informações, verificou as condições, mediou e fez a conexão com as autoridades públicas e privadas. Espero que esta solução seja posta em prática o quanto antes”, declarou.

Já o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB/PE) hipotecou apoio à ideia e destacou a importância do projeto para ajudar o país a superar a pandemia. “Parabenzo o senador Wellington por ter aberto esta nova frente visando resolver esse problema nacional”.

Também se manifestaram favoravelmente os líderes Rogério Carvalho (PT/SE), Soraya Thronicke (PSL/MS), Nelsinho Trad (PSD/MS) e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM/MG).