Senador defende aprovação de projeto para resolver problema de vacinas no Brasil

O senador Wellington Fagundes (PL/MT) disse hoje que está confiante na aprovação do projeto que dispõe sobre o uso de laboratórios que produzem remédios e vacinas veterinárias para a fabricação de vacinas contra a Covid-19 e também o IFA – o ingrediente básico necessário para a produção dos imunizantes. A sessão será realizada hoje à tarde e pode ser acompanhada pela internet (veja links abaixo).

“A expectativa é muito grande. Esperamos que o Senado aprove este projeto de minha autoria que autoriza o Governo a utilizar as plantas de saúde animal para produção de vacinas contra a Covid humana. Essa estrutura está pronta e pode produzir até 400 milhões de doses em 90 dias”, afirmou.

A proposta já foi discutida com os representantes do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal (Sindan), do Ministério da Agricultura e também da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ela prevê o uso de três grandes laboratórios, que já produzem vacinas e tem a certificação máxima de biossegurança para a fabricação de produtos veterinários.

Se houver a aprovação do projeto e o interesse do Governo Federal, esses laboratórios podem rapidamente fazer as adequações necessárias à produção de vacinas para uso humano. A previsão é que a partir da autorização e da conclusão do processo de transferência de tecnologia, as primeiras doses sejam entregues em até 90 dias.

Além de assegurar o fornecimento imediato, a inclusão desses laboratórios também pode garantir a autossuficiência do país na produção de vacinas nos próximos anos. “Poderemos até exportar vacinas para os países vizinhos”, destaca Fagundes.

O projeto será relatado em plenário pelo senador Izalci Lucas (PSDB/DF). A sessão está prevista para começar as 16 horas (15 horas de Mato Grosso) e terá transmissão ao vivo para todo o país pela TV Senado e também pelo canal do Senado no Youtube.