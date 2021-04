Senador de MT pede ajuda da população para superar falta de vacina

O senador Wellington Fagundes (PL/MT) está usando as redes sociais para pedir que a população faça uma campanha visando agilizar a decisão do governo sobre o uso de laboratórios que produzem vacinas animais na produção de imunizantes contra a Covid-19. Em um vídeo divulgado neste fim de semana, o senador pede que a população ajude a divulgar as informações para sensibilizar as autoridades.

“Nós temos o maior parque de vacina de saúde animal e três superlaboratórios, com nível de biossegurança máxima, têm capacidade para produzir a partir de transferência de tecnologia, 400 milhões de vacinas em 90 dias. Até o final do ano esse número pode ser muito maior, resolvendo o problema dos brasileiros e até ajudando outros países”, explica o senador.

A proposta de Fagundes tem o aval do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal (Sindan) e já foi entregue oficialmente ao governo federal. Na semana passada o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, levou o assunto também ao presidente da organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Porém, até o momento, não houve uma posição final do Governo Brasileiro.

OPINIÃO PÚBLICA

Há um consenso médico de que a imunização com as vacinas já aprovadas pela Anvisa é a forma correta e mais rápida de conter a pandemia e proteger a população. Porém o Brasil tem encontrado dificuldades para adquirir e receber os imunizantes no volume necessário. O problema ganhou maior dimensão nos últimos dias, quando o país bateu recordes sucessivos de contaminações e mortes por Covid-19.

Caso a utilização dos laboratórios de saúde animal seja autorizada, o país pode tornar-se autossuficiente na produção de vacinas contra a doença – garantindo também a estrutura necessária para futuras campanhas de imunização visando proteger a população de novas cepas do coronavírus.

Apesar da adoção da proposta ser uma decisão técnica, o senador entende que é preciso despertar a vontade política dos gestores – o que torna fundamental o envolvimento da opinião pública.

“Tenho procurado uma solução para resolver o problema da vacina no Brasil. (…) Me ajude. Compartilhe esse vídeo, entre nas minhas nas redes sociais e vamos procurar fazer com que esse assunto seja de conhecimento de todos os brasileiros e principalmente das autoridades brasileiras”, destaca o parlamentar.

VEJA O VÍDEO: