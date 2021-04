Serviços online nos Cartórios de Mato Grosso crescem 117%

Passado um ano da chegada da pandemia no Brasil uma verdadeira revolução se instalou em uma das mais tradicionais atividades jurídicas de Mato Grosso. Os Cartórios se adaptaram, migraram seus serviços para o meio eletrônico e tornaram o processo de obtenção de documentos e certidões muito mais simples e rápido. No mês de março, a busca por serviços digitais cresceu 117% nos Cartórios do Estado em comparação com março de 2020.

Em números absolutos, as solicitações passaram de 11.932, em março de 2020, para 25.937, no mesmo período deste ano. De junho de 2020, quando o sistema começou a filtrar as categorias de certidão, até março de 2021, foram solicitadas um total de 610 certidões no Tabelionato de Notas, 39.897 no Cartório de Registro de Imóveis, 18.961 no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e 54 no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas.

A plataforma administrada pela Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso (Anoreg/MT), reúne todos os 243 Cartórios de Mato Grosso e permite que o usuário acesse, visualize e solicite certidões de casamento, nascimento, óbito, imóveis assim escrituras de compra e venda, união estável, protesto, registro de imóveis, procurações, documentos de pessoas jurídicas, entre outros.

Segundo a presidente da Anoreg/MT, Velenice Dias, a CEI permite que o usuário consiga, em um único lugar, consultar ou solicitar atos de todos os segmentos cartorários. “A plataforma oferece aos usuários a mesma segurança jurídica que os atos praticados presencialmente nas unidades, só que com mais comodidade e menor custo, visto que o cidadão não precisa mais se deslocar para obter documentos e nem recorrer à contratação de despachantes”.

Como utilizar a CEI

Para utilizar a plataforma, o usuário deve se cadastrar no site, cei-anoregmt.com.br, ou no aplicativo, sistema.cei-anoregmt.com.br, e validar o cadastro por e-mail. Em seguida, é necessária a compra de créditos para serem utilizados na aquisição das certidões, que pode ser feito por meio de boleto, sendo o valor mínimo de R﹩ 10.

Após a compensação, é liberada a consulta, que pode ser feita por CNPJ/CPF ou pelo nome da pessoa, seja ela física ou jurídica. Por questões de segurança e de sigilo, nem todos os documentos estão disponíveis para consulta.