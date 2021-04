Servidores do Hospital Regional manifestam por recebimento de atrasados

Um grupo de profissionais que trabalham no Hospital Regional de Rondonópolis se reuniram em forma de manifesto pelo recebimento dos adicionais de plantão e noturno que estão em atraso. O movimento, apoiado pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso (SISMA/MT) aconteceu em frente ao Hospital, na manhã desta sexta-feira (30).

“Estamos esgotando todos os nossos esforços no sentido administrativo, político e jurídico

para que os nossos trabalhadores do Hospital Regional de Rondonópolis tenham os seus direitos garantidos. Os plantões e adicional noturno chegam a estar atrasados a quase um ano” explica a presidente do SISMA/MT, Carmen Machado.

Conforme informações, em março o sindicato denunciou a situação ao Ministério Público Estadual, após inúmeros contatos via ofício com a Secretaria de Estado de Saúde (SES/MT), em busca de soluções administrativas para os atrasos.

“O que a gente não pode é permitir que profissionais que brilhantemente atuam nesta pandemia estão sendo penalizados uma vez que uma grande quantidade de profissionais são infectados. Nós temos atualmente 391 profissionais confirmados e positivados aqui no Hospital. Isso é inadmissível porque esses profissionais trabalham diuturnamente e não estão recebendo seus direitos mais do que aplausos merecidos nós precisamos garantir esses direitos” conclui Carmen.

Nas últimas semanas, os trabalhadores dos Hospitais Regionais de Colíder e Alta Floresta se mobilizaram, com o objetivo de receber esses adicionais.

“Os processos são montados aqui e levados para Cuiabá, ficam indo e vindo e o servidor não recebe. Essa é a nossa reivindicação. Nós queremos receber esses atrasado que está acumulado demais” ressalta Euculano Almeida que trabalha como motorista no Hospital.

ATRASOS

Alguns servidores esperam há um ano pelos adicionais de plantão e de trabalho noturno, nas unidades vinculadas ao Governo do Estado.

O fato é comprovado pelo próprio Diário Oficial do Estado (DOE) que traz as publicações das datas de aquisição dos adicionais, nos Hospitais Regionais de Rondonópolis, Sinop, Alta Floresta, Cáceres, Colíder e Metropolitano, em Várzea Grande, MT Hemocentro, Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) e Ciaps-Adauto Botelho, em Cuiabá.